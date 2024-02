Obajtek wyśmiewa obietnicę Tuska. "Po audytach mina mu zrzednie"

Były prezes Orlenu Daniel Obajtek zrobił się niezwykle aktywny w mediach społecznościowych. Wyśmiewa w nich między innymi obietnice Donalda Tuska, dotyczące zmniejszenia cen paliw. - Gdy zostaną przeprowadzone pełne audyty w Orlenie, to mina panu Obajtkowi zrzednie. Mamy informacje, że jest wiele nieprawidłowości. Lepiej niech się przygotuje do odpowiedzi na pytania zadawane przez prokuraturę - mówił w programie "Tłit" wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek. Dodał, że Obajtek nie powinien się wyśmiewać z obietnicy premiera, ponieważ sam w czasie ostatniej kampanii zabiegał, by "benzyna była o 30-40 groszy tańsza".

