Obajtek kolejny raz pogubił się w wyjaśnieniach. Pokazujemy dowody

Daniel Obajtek twierdzi, że nie mógł wpuścić kontrolerów NIK, bo Orlen nie dysponuje publicznymi pieniędzmi. Wirtualna Polska pokazuje dowody, że Obajtek się myli. I to podwójnie. Orlen dysponuje publicznymi pieniędzmi. A w przeszłości wpuszczał NIK do kontroli inwestycji powstałych bez publicznych pieniędzy. Wbrew temu, co wynika z najnowszego oświadczenia koncernu.