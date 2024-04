Obajtek idzie do prokuratury po wycieku nagrania

Zgodnie z treścią nagrania, które przytacza Onet, Nisztor przyszedł do Obajtka z prośbą o zatrudnienie jego żony, Aleksandry Dołhan, w Orlenie. - My o nią zadbamy i my tu słowa dotrzymamy - mówi Obajtek. Nisztor podkreśla, że zatrudnienia szuka także jego ojciec.