O. Tadeusz Rydzyk o rewolucji kulturowej: diabeł tak działa

- Ta rewolucja kulturowa idzie przez szkoły, uniwersytety, parlamenty. Zatrute umysły, zatrute serca. Diabeł tak działa. Ta rewolucja kulturowa, to jest diabelskie - przekonywał o. Tadeusz Rydzyk. Tak odniósł się do pytania o ataki na Kościół i profanację Matki Boskiej Częstochowskiej

- To jest nienawiść. Szatan nienawidzi Matki Najświętszej i tych, którzy ją kochają. To jest uderzenie w naszą tożsamość narodową - stwierdził o. Tadeusz Rydzyk pytany w programie Jana Pospieszalskiego "Warto rozmawiać" o profanację wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej.

O. Tadeusz Rydzyk był także pytany o problem pedofilii w Kościele - Sprawy trzeba nazywać po imieniu i jeśli gdzieś takie sprawy były, to trzeba absolutnie z korzeniami wyrwać i nie można tego usprawiedliwiać - stwierdził. - Tylko to jest znalezienie maczugi, bicie w Kościół. Była już maczuga antysemityzmu, maczuga nacjonalizmu, a teraz Kościół. Chodzi o zniszczenie Kościoła. Kościół im przeszkadza. To jest walka z Kościołem, z duchowieństwem - dodał.