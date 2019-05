O. Tadeusz Rydzyk po premierze "Tylko nie mów nikomu". "Wyciągnięto maczugę pedofilii"

- Czy to jest uczciwe, czy to jest troska? To jest walka z Kościołem - mówi o użyciu ukrytych kamer w dokumencie "Tylko nie mów nikomu" o. Tadeusz Rydzyk. Redemptorysta zaznacza, że pedofilia to zło, ale podkreśla, że odsetek księży, którzy się jej dopuścili, jest nikły.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

O. Tadeusz Rydzyk wypowiedział się po premierze dokumentu "Tylko nie mów nikomu" (PAP, Fot: tytus zmijewski)

- Pedofilia jest czymś obrzydliwym, nie ma na to słów. Zauważmy jednak, że najpierw ktoś współczesny świat od lat seksualizuje. Gdzie są głosy oburzenia przeciwko deprawacji dzieci? - powiedział w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" o. Tadeusz Rydzyk.

Założyciel Radia Maryja po premierze "Tylko nie mów nikomu" twierdzi, że z dramatu osób pokrzywdzonych zrobiono "przemysł pedofilii" i jest to krok w walce z Kościołem. - To są zorganizowane działania, które już przetestowano za granicą. Mieliśmy już maczugę antysemityzmu, nazizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, teraz wyciągnięto maczugę pedofilii - powiedział.

I dodał, że "to, co dzieje się dziś, nie może nam przyćmić wielkiego dobra, które przez dwadzieścia wieków działo się za sprawą Kościoła". - Nie usprawiedliwiamy niczego, ale trzeba mówić prawdę, że odsetek księży jest nikły - zaznaczył.

Zobacz także: Pedofilia w kościele. Zasłonili pomnik księdza w Licheniu

O. Tadeusz Rydzyk komentuje dokument "Tylko nie mów nikomu"

Zdaniem o. Rydzyka wykorzystanie ukrytych kamer do nakręcenia dokumentu "Tylko nie mów nikomu" jest wątpliwym moralnie działaniem. - Czy to jest uczciwe, czy to jest troska? To jest walka z Kościołem, obliczona na jego zniszczenie. Grzech należy wyrywać, ale nie niszczyć człowieka, nie niszczyć Kościoła. Bo Chrystus jest miłością - powiedział.

Film Tomasza i Marka Sekielskich o przypadkach pedofilii w polskim Kościele "Tylko nie mów nikomu" premierowo pokaże Telewizja WP. Pierwsza emisja w czwartek, 16 maja, o godzinie 23.00. Kolejne w piątek i niedzielę.

Telewizja WP jest dostępna naziemnie na ósmym multipleksie (MUX8), na platformie NC+ (kanał: 73) oraz w kablówkach, m.in.: UPC (kanał 116/158), Vectra (128), Multimedia (38), Netia (30), Inea (28), Toya (25) i wielu innych.

Źródło: "Nasz Dziennik"