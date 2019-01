O. Tadeusz Rydzyk o mediach: oni są gotowi z Polski zrobić Jugosławię

Zdaniem o. Tadeusza Rydzyka media zawłaszczają umysły, a po umysłach kształtują sumienia. Oskarżył je o to, że wzbudzają w ludziach nienawiść. - Emocje wywołują - tak, że można sobie do oczu skoczyć - stwierdził.

Duchowny otworzył w sobotę w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej sympozjum „Oblicza kolonizacji mediów”. Podczas swojego wykladu podkreślił m.in., że społeczeństwo powinno mieć świadomość tego, "na jak wiele aspektów życia wpływają media".

- Ludzie nie zdają sobie sprawy, co te media robią. Np. chociażby ta sprawa nienawiści. Nienawiść, nienawiść - i o tym mówią. Proszę Państwa, kto to robi? Media. Jak to wszystko wygląda, jak jesteśmy pod wpływem mediów - nawet wystarczy popatrzeć w sklepie, co kupują. Będziemy widzieli, jak reklama była. Jak się ubierają, jaka moda - tłumaczył założyciel toruńskiej uczelni.

- Pamiętajmy o przemianach, które zachodziły w mediach w ostatnich latach, o tym, co się działo, kto brał media i jakie. Trzeba pamiętać o tym, kto ma media i może nie tylko "kto", ale jaki to jest człowiek i co chce przeprowadzić - akcentował o. Rydzyk.

Dyrektor toruńskiej rozgłośni podkreślał, że Radio Maryja od początku istnienia było mocno krytykowane.- Oszczerstwa, wszelkie błoto, w myśl zasady "plujcie, plujcie a zawsze coś przyschnie” - to Lenin tak mówił. Inny mówił "kłamcie, kłamcie, a zawsze coś zostanie”. I tak jest - mówił.

Zdaniem o. Rydzyka media mają ogromny wpływ na ludzi, kształtują ich umysły i sumienia. - W ludziach emocje wywołują - tak, że można sobie do oczu skoczyć. Gdy rozpoczynało się Radio Maryja i widziałem, co dzieje się w świecie oraz widziałem, jak ciężko się w Polsce robi te przemiany, to mówiłem, że oni są gotowi z Polski zrobić Jugosławię. Oni - strona przeciwna, którą nazywam "lewacją" - wskazał o. Rydzyk.