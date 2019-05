O. Rydzyk radzi swoim hejterom. "Pracuj i też będziesz miał"

- W poniedziałek rusza budowa muzeum Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II. Będzie pierwsze wbicie łopaty! - pochwalili się na antenie TV Trwam, ojciec Tadeusz Rydzyk oraz Lidia Kochanowicz-Mańk, dyrektor finansowa fundacji Lux Veritatis.

Muzeum zostanie oddane do użytku w kwietniu 2021 roku. Będzie prezentować ponad 1000-letnią historię chrześcijańskiej Polski. Jak pisaliśmy, ministerstwo kultury zwiększyło dotację na muzeum do 117 mln zł .

"Dzieła" Rydzyka rozwijają się, aż miło

- A propos tych ludzi, którym wątpię, że zależy na Polsce, a którzy ciągle gdzieś uderzają. Temu dali, tamtemu dali... Muzeum powstaje jako państwowa jednostka kultury. Państwowa, bo my pracujemy dla Polski - podkreślił redemptorysta. To uwaga rzucona w stronę przeciwników o. Rydzyka i części mediów, które krytykowały sprawę publicznych dotacji przyznanych "dziełom" redemptorysty.

To nie jedyny sukces, który wprawił w doskonały nastrój założyciela Radia Maryja. Okazuje się, że słynna ciepłownia oparta na źródłach geotermalnych może wydobywać trzykrotnie więcej gorącej wody, niż przewidują to obecne zezwolenia.

Jest w stanie nie tylko zasilać w ciepło Toruń. Jeśli sieć ciepłownicza zostałaby doprowadzona do Bydgoszczy, to również i to miasto może podłączyć się do Toruńskiej Geotermii. Sprzedaż ciepła może ruszyć jeszcze pod koniec tego roku.