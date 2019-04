Ministerstwo kultury zwiększa dotację na muzeum fundacji ojca Rydzyka

Zamiast 70 mln złotych dotacji, minister kultury i wicepremier Piotr Gliński przekaże 117 mln na budowę Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu. Budynek ma zostać oddany do użytku w 2021 roku, a razem z resortem będzie je prowadzić fundacja Lux Veritatis, której prezesem jest o. Tadeusz Rydzyk.



"Luka w ofercie muzealnej"

Jak podkreślał wtedy Gliński, otwarcie muzeum to "wypełnienie luki w ofercie muzealnej". Odnióśł się też do krytyki współpracy MKiDN z Fundacją Lux Veritatis. "Toruński ośrodek od lat zajmuje się bardzo cenną działalnością edukacyjną i kulturotwórczą docenianą swego czasu m. in. przez Jana Pawła II, który w marcu 1994 r. podkreślał, że 'cenny wkład Radia Maryja w dzieło Nowej Ewangelizacji buduje rodzinę Bogiem silną, wychowuje społeczeństwo, a zwłaszcza młode pokolenie do cywilizacji miłości'".