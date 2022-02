O. Marek Kowalski z Ukrainy: Mieli kałasznikowy na sznurkach, a dziś broni pod dostatkiem. Opór byłby wielki

- Były też miesiące, gdy na tym froncie ludzie ginęli, ale to już nie przebijało się do mediów. Żołnierze mówili mi: "niech ojciec przypilnuje, by o nas nie zapomniano". Kiedy z linii frontu przywożono trumny z ciałami poległych, ludzie klękali na chodniku, oddając cześć zmarłym. Takie obrazy pamięta się do końca życia. To wiele mówi o determinacji Ukrainy - podsumowuje o. Kowalski.