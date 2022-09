O kurator znów głośno. "To mnie przeraża'

Małopolska kurator oświaty po raz kolejny dzieli się swoimi kontrowersyjnymi opiniami. Tym razem Barbara Nowak zabrała głos w sprawie równego traktowania, które - tu cytat - nazwała "lewacką utopią". Jej słowa w sieci wywołały burzę. W ostrym tonie do opinii kurator odniosła się także dyrektor SP nr 103 w Warszawie Danuta Kozakiewicz, która o sprawę była pytana w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. - Jest mi bardzo smutno, nie rozumiem pani kurator. To olbrzymia zdobycz cywilizacyjna. Jest ona również propagowana przez MEN, samorządy, przez wszystkich, którym zależy na dobru dziecka. Oczywiście podejście do edukacji włączającej musi być bardzo rozsądne i wymaga zindywidualizowanego podejścia. Ale odrzucanie i wciąganie tego typu działań szkoły do polityki, jakiejś ideologii - jest niedopuszczalne.

