O krok od tragedii. Pijany kierowca w Gorzowie wjechał na chodnik prosto w pieszego

Skrajna bezmyślność – tak lubuska policja określiła zachowanie 44-letniego kierowcy BMW, który niemal staranował pieszego w centrum Gorzowa Wielkopolskiego. Do groźnego incydentu doszło na ul. Warszawskiej. Jak podała policja, 44-latek mając w organizmie ponad 2,6 promila alkoholu stracił panowanie nad autem, z impetem wjechał na chodnik i uderzył w mur budynku. Siła uderzenia obróciła auto prosto na pieszego. Ten cudem uniknął śmierci, odskakując w ostatniej chwili. Poszkodowany trafił do szpitala. Groźnie wyglądający moment wypadku zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego. Nagranie trafiło do sieci. Kierowca został zatrzymany i stracił prawo jazdy. Za nieodpowiedzialną szarżę odpowie teraz przed sądem. Grozi mu do 3 lat więzienia. Policja opublikowała nagranie ku przestrodze, przypominając, że jazda pod wpływem alkoholu to łamanie prawa. Funkcjonariusze z Gorzowa Wielkopolskiego zaapelowali, by reagować, jeśli widzimy osoby, które mogły wsiąć za kierownicę, będąc nietrzeźwymi.

