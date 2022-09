Co oni wyprawiają? Chwile grozy na przejeździe kolejowym w Świerczach

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na przejeździe kolejowym w Świerczach. Udostępnione nagranie przez PKP Polskie Linie Kolejowe ukazuje moment, kiedy 14 sierpnia kombajn i ciągnik wjeżdżają na tory, podczas gdy rogatki są już niemal opuszczone. Sygnalizacja świetlna, ostrzegająca przed przyjazdem pociągu działała prawidłowo, jednak pomimo tego, dwóch rolników się nie zatrzymało. Kierujący kombajnem zniszczył jeden ze szlabanów, z kolei kierowca ciągnika w ostatnim momencie zorientował się, że lada moment może znaleźć się na drodze pociągu. Tylko dzięki szybkiej reakcji, można dziś mówić, że nie doszło do tragedii. Ewentualne uderzenie pociągu w rolniczą maszynę mogłoby doprowadzić do jego wykolejenia, co zagrażałoby życiu znajdujących się w nim pasażerów. Co więcej, drugi pojazd zaraz potem błyskawicznie opuścił przejazd kolejowy, nie czekając na kombajn. – Ciągle przypominamy, że włączone czerwone światło na sygnalizatorze, to informacja dla wszystkich użytkowników drogi, że do przejazdu zbliża się pociąg i nie wolno już przejeżdżać przez tory – zaapelowały Polskie Linie Kolejowe po tym wydarzeniu.