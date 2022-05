O krok od nieszczęścia. Ukradli kable energetyczne, które zasilały szpital

- 20, 31 i 34-latek zostali zatrzymani. Usłyszeli zarzuty zamachu na urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. To przestępstwo zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności - dodaje Sierżant Biernacka. Wszystko wskazuje na to, że usłyszą również zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego. To przestępstwo również zagrożone jest karą do 8 lat pozbawienia wolności. Na wniosek policji i prokuratury dwóch mężczyzn trafiło do aresztu.