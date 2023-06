O co PiS zapyta w referendum? Prof Duszczyk o paranoi zabiegu Kaczyńskiego

Prezes PiS Jarosław Kaczyński chce referendum ws. relokacji migrantów w Unii Europejskiej, choć opozycja mówi o zgodzie w tej kwestii, a eksperci wskazują, że głosowanie nic nie zmieni, a będzie kosztować. Nie wiadomo jeszcze, kiedy miałoby się odbyć referendum, ani jakie padnie w nim pytanie. - Nie, nie. Nie dam się wkręcić. Referendum jest matriksem na potrzeby wewnętrzne I polityczne, bo nie rozwiązuje problemu - stwierdził prof. Maciej Duszczyk, pytany o treść ewentualnego pytania. Ekspert ds. migracji i polityki integracyjnej ocenił, że problem relokacji nie istnieje, bo jest najmniej istotnym elementem nowego podejścia UE do tego zagadnienia. Analityk z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego ostatecznie zgodził się na sformułowanie pytania na podstawie faktycznych zapisów unijnego paktu. - Pytanie, żeby było prawdziwe, powinno brzmieć tak: "Czy jeśli sytuacja w Polsce poprawi się na tyle, że będziemy w stanie przyjąć dodatkową liczbę uchodźców, którzy trafili do innych państw UE, jeśli Komisja Europejska stwierdzi, że Polska nie jest już pod presją migracyjną, a my sprawdzimy, że te osoby nie stanowią zagrożenia dla państwa polskiego, to zgadzasz się na przyjęcie kobiet z dziećmi, które uciekają przed bombami?" - powiedział prof. Duszczyk. - Pokazuję paranoję tego zabiegu, z którym mamy do czynienia - zastrzegł. - Nie jestem politykiem, od lat zajmuje się badaniem migracji. Czy to chodzi o przykrycie porażki "lex Tusk" czy sprawy kobiety, która umarła w szpitalu? - zastanawiał się nasz gość. Więcej w materiale wideo.

