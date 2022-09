Nuklearny niszczyciel z USA u wybrzeży Korei Południowej. Jest nagranie

USS Ronald Reagan, amerykański lotniskowiec o napędzie atomowym, przekroczył wody terytorialne Korei Południowej, wpływając do portu w Pusan. To pierwsza taka obecność od 5 lat. W ostatnim tygodniu września wystartują bowiem wspólne ćwiczenia amerykańskiego i południowokoreańskiego wojska na Pacyfiku. Amerykańska lotniskowa grupa uderzeniowa odwiedziła miasto po raz pierwszy od 2017 roku. Tym razem USS Ronald Reagan z nuklearnymi głowicami na pokładzie zacumował z większą ilością odrzutowców i śmigłowców bojowych. Wspólne manewry wojskowe USA i Korei Południowej będą kolejną odpowiedzią na ostatnie testy broni jądrowej Korei Północnej. To reakcja na rosnące zagrożenie konfliktem na linii Pjongjang-Seul. Pokaz siły przy wsparciu Amerykanów ma działać odstraszająco na wroga. 19 września armia Korei Południowej zaprezentowała najnowszy sprzęt w swoim arsenale. Wówczas ćwiczono odparcie ataku wroga. Zdaniem agencji Associated Press, przy asyście Amerykanów dojdzie teraz do przeprowadzenia symulacji kontrataków. Stosunki między Koreą Północną a Koreą Południową są ostatnio bardziej napięte.