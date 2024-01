Nożownik w Opolu. Awantura i niebezpieczna interwencja w oku kamery

Chwile grozy w okolicy dworca PKP w Opolu. Jeden z mężczyzn awanturował się z nożem w ręku, a w pewnym momencie podpalił swoje ubrania. Policja podjęła szybkie i zdecydowane działanie. Nagranie z policyjnej kamery udostępniła KPP w Opolu. Na nagraniu widać, jak dwóch policjantów wydaje polecenia podejrzanemu, by ten rzucił nóż i położył się na ziemię. Mężczyzna po krótkiej chwili stosuje się do poleceń funkcjonariuszy i zostaje obezwładniony. "11 stycznia, po godz. 4:00 nad ranem otrzymaliśmy zgłoszenie, że przed dworcem PKP w Opolu, mężczyzna miał oblać się substancją łatwo palną i zamierza się podpalić. Kiedy policjanci przybyli na miejsce, odzież którą mężczyzna rozrzucił wokół siebie już płonęła. W trakcie interwencji mężczyzna trzymał nóż i był agresywny. Policjanci obezwładnili mężczyznę i ugasili jego odzież. Wezwany na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego zabrał 56-latka do szpitala w asyście funkcjonariuszy. W trakcie przejazdu karetką, mężczyzna wciąż był agresywny. W szpitalu, decyzją lekarzy został on pozostawiony na dalszą obserwację" - przekazała policja.