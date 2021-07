Nowych dowodów nie będzie. ABW zablokowała zmiany w ostatniej chwili

Unia zobowiązała bowiem wszystkie państwa członkowskie do umieszczania w dokumentach tożsamości odcisków palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznego podpisu posiadacza dowodu (w warstwie graficznej). Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba zostawić w urzędzie. A to oznacza, że zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty. Dla jasności: nowe zasady mają obowiązywać tylko osoby wnioskujące o nowy dokument. Jeśli ktoś ma ważny dowód bez odcisku palca, może go używać aż do upływu terminu ważności.