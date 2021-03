Nowy wariant koronawirusa we Francji. Może być bardziej zakaźny

Pesymistyczna wizja wakacji we Francji

Według danych Francuskiej Agencji Zdrowia Publicznego (SPF) w poniedziałek zapadalność na COVID-19 wzrosła o 14 proc. w porównaniu do niedzieli.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono u 6 471 osób. Łączna liczba wykrytych zakażeń od początku pandemii wzrosła do 4 078 133. W szpitalach zmarło 333 chorych. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa wzrosła we Francji do 90 788.