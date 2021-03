Koronawirus zniknie? Ekspert rozwiewa wątpliwości

Czy jest szansa na całkowite zwalczenie wirusa? Jak twierdzi prof. Włodzimierz Gut, wirusolog z Warszawy, do "samoeliminacji koronawirusa raczej nie dojdzie, ponieważ każda populacja tego wirusa składa się z wielu mutacji". - W różnych zatem wariantach będzie on z nami obecny – mówi prof. Gut.

Ekspert: do samoeliminacji koronawirusa nie dojdzie?

- Ten wirus to "mieszanina" mutacji. W trakcie jego namnażania to nie jest duplikacja, jak w innych organizmach, lecz przepisywanie na jednej tzw. matrycy całej serii cząsteczek, z częstością błędów jeden na tysiąc nukleotydów. W związku z tym tworzy się taka populacja cząsteczek zawierająca tysiące błędów. Część z nich jest eliminowana przez właściwości kodu genetycznego, a część przestaje być aktywna, bo nie jest w stanie się namnażać, są to tzw. cząstki defektywne. Reszta szuka następnych komórek i w każdej komórce ten proces się powtarza – zaznacza.