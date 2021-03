Koronawirus. Ekspert: jest krytycznie, ale widać nadzieję

"Sytuacja dość krytyczna"

Leszek Miller żartuje z Jacka Sasina. "Ma taką szczęśliwą rękę"

"Wydaje mi się, że my też do tego etapu dojdziemy. To jest kwestia miesiąca, dwóch” – oceniła. Według niej w drugiej połowie roku "znaczna część populacji będzie zaszczepiona”.