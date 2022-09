Nowy Targ. Spięcie przed spotkaniem z Jarosławem Kaczyńskim

Kaczyński w Nowym Targu

- Zacznę od odpowiedzi na zarzut, który często pada ze stron opozycji, że my kradniemy. Otóż w ciągu tych siedmiu lat zebraliśmy o 828 miliardów zł więcej z podatków i różnego rodzaju danin publicznych, ale nie licząc tego, co zostało zebrane na służbę zdrowia i emerytury. Zasadnicza różnica wynika z tego, że my właśnie nie pozwalamy kraść - mówił w Nowym Targu Jarosław Kaczyński.