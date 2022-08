Koniec sejmowych wakacji. Oto 5 wyzwań PiS na wagę zwycięstwa lub porażki Kaczyńskiego [ANALIZA WP]

- Pośrednim efektem Campusu zorganizowanego przez Rafała Trzaskowskiego jest pokazanie, że opozycja ma filozofię polityki. Wcześniej to PiS specjalizował się w takich debatach programowych, chcąc pokazać, że poza strategią wygrania, mają również własną filozofię rządzenia. Myślę, że to przekonało część osób, by oddać głos na partię Jarosława Kaczyńskiego. Teraz to Trzaskowski robi coś podobnego, mówi do społeczeństwa, które oczekuje, że za polityką kryje się jakiś pomysł, a nie tylko podział stołków. Debaty na Campusie pokazują, że opozycja ma taki pomysł, to tam m.in. wybrzmiewa postulat państwa opartego na prawie. W tej chwili nie widzę odpowiedzi na tę narrację po stronie PiS-u. Spodziewam się, że to spowoduje konieczność zaostrzenia przekazu w sprawach światopoglądowych w najbliższym czasie – komentuje ekspertka.