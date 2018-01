Nowy szef MSZ już działa. Jacek Czaputowicz chce spotkania z Fransem Timmermansem

Polska dogada się z Unią Europejską? Nowy minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz chce rozmawiać. - W przyszłym tygodniu będę w Brukseli. Zwróciłem się do Timmermansa o spotkanie - oświadczył.

Na stanowisku ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego zastąpił Jacek Czaputowicz (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Nowy szef MSZ nie próżnuje. Pojechał do Bułgarii spotkać się ze swoim tamtejszym odpowiednikiem. Tam zapowiedział kolejne wyjazdy i rozmowy.

- Jest to moja pierwsza wizyta jako szefa MSZ. Ma na ona na celu podkreślenie bardzo dobrych, przyjacielskich, relacji miedzy naszymi państwami. Premier Mateusz Morawiecki złożył pierwszą wizytę w Budapeszcie, ja jestem w Sofii. Oznacza to, że dla Polski region Europy Środkowej jest bardzo ważny w polityce zagranicznej - podkreślił.

Tłumaczył też, że współpraca Polski i Bułgarii jest ważna. - Bułgaria pełni prezydencję w UE, Polska w pełni popiera priorytety prezydencji bułgarskiej, zwłaszcza zaangażowanie na rzecz wzmocnienia relacji między UE a Bałkanami Zachodnimi. Bułgaria jest teraz głównym państwem z naszego regionu, dlatego wszystkie państwa powinny wspierać jej politykę i chcę to powiedzieć wyraźnie: sukces Bułgarii jeśli chodzi o relację prezydencji, będzie także sukcesem Polski - mówił.

Jak zwrócił uwagę, kraje obchodzą setną rocznicę nawiązywania stosunków dyplomatycznych. - To dobra okazja do wzmocnienia relacji miedzy naszymi społeczeństwami. Zaprosiłem wicepremier do złożenia wizyty w Polsce, być może w drugiej połowie roku, żeby zademonstrować bliskość miedzy naszymi społeczeństwami i zainicjować działania na rzecz dalszej współpracy. Liczę, że szczyt organizowany przez Bułgarię miedzy UE a państwami z Bałkanów Zachodnich będzie ważnym wydarzeniem, które przyczyni się do umocnienia proeuropejskiej orientacji w tych państwach. Liczę też że spotka się on z odpowiedzią czołowych polityków państw UE - zaznaczył.

Jak dodał, przekaże zaproszenie dla premiera Morawieckiego do uczestnictwa w tym szczycie.

Kłopotliwy artykuł 7.

Na konferencji w Bułgarii Czaputowicz odniósł się też do uruchomionego przez Komisję Europejską artykułu 7. traktatu UE. - Ze swojej strony przedstawiłem wstępne stanowisko Polski odnośnie tego problemu. Zadeklarowałem, że wkrótce zostanie ono przedstawione na piśmie. Polska nastawiona jest na dialog w tej sprawie - zadeklarował.

Zapowiedział też wizyty w innych państwach. - Jutro wyjeżdżam do Niemiec, pojutrze będę rozmawiał z Sigmarem Gabrielem, m.in. na ten temat. Zwróciłem się także do przewodniczącego Timmeramsana o spotkanie, jeśli jest to możliwe. Będę bowiem w przyszłym tygodniu, w poniedziałek w Brukseli. Nie mam jeszcze odpowiedzi, czy jest to możliwe. Będziemy rozmawiać i prowadzić dialog ze wszystkimi zainteresowanymi. Zadeklarowałem gotowość polskich ekspertów prawnych, którzy wyjaśnią dokładnie polskie stanowisko w tej kwestii - zapewnił.