Nowy szczep koronawirusa. Poznań. Prawie 1,5 tys. osób przyleciało z Wysp. Ile zrobiło test?

Rodacy, którzy przylecieli do Polski z Wielkiej Brytanii na święta, mogą - dobrowolnie - poddać się testowi na koronawirusa. Ma to związek z nowym, zjadliwym szczepem koronawirusa, który pojawił się na Wyspach. Niestety, z 1,5 tysiąca osób, które przyleciały w poniedziałek i wtorek do Poznania, zaledwie nieliczni zdecydowali się przebadać.

Koronawirus. Poznań. Prawie 1,5 tys. osób przyleciało z Wysp. Test zrobiło 56 Źródło: PAP , Fot: Leszek Szymański