Nowy szczep koronawirusa. W drodze do Polski są tysiące pasażerów z Wielkiej Brytanii

Tylko na lotnisko Chopina w Warszawie planowane jest przybycie ośmiu samolotów z Wielkiej Brytanii. - Pierwsze nasze dane mówiły o przybyciu 500 osób. Jednak w związku z odwołaniem lotów w kolejnych dniach, podróżni szybko zmieniają datę wylotu na dziś. Spodziewamy się, że do końca dnia może przylecieć nawet 1600 osób - mówi WP Piotr Rudzki z Biura Marketingu i PR Lotniska Chopin.

W ostatnim dniu przed blokadą połączeń na inne lotniska w Polsce planowanych jest jeszcze 41 lotów. Według danych serwisu CH-Aviation dostępna liczba miejsc wynosi 10,2 tys. Ponad 2 tys. podróżnych planuje dotrzeć do Krakowa.

Nowa mutacja koronawirusa. Blokada lotów przed Bożym Narodzeniem

Zawieszenie lotów z Wielkiej Brytanii to reakcja władz m.in. Niemiec, Holandii i Włoch na alarmujące doniesienia o nowym szczepie koronawirusa SARS-CoV-2. Według pierwszych raportów brytyjskich ekspertów jest on przede wszystkim bardziej zaraźliwy od poprzednich mutacji. Według naukowców nie ma dowodów na to, że nowy wariant powoduje większą śmiertelność niż dotychczasowy. Już jednak samo zwiększenie rozprzestrzeniania się wystarczy, aby podbić liczbę infekcji i spowodować problemy w szpitalach. Na szczęście szczepionka ma działać również na nową mutację.