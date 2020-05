Nowy system do głosowania dla posłów. Centrum Informacyjne Sejmu komentuje

Podjęto decyzję w sprawie zakupu nowego sprzętu do głosowania dla posłów. Przetarg został rozstrzygnięty i opiewa na 7,7 mln złotych. O sprawie napisał "Fakt" . Centrum Informacyjne Sejmu odniosło się do publikacji.

"W odpowiedzi na wtorkowy artykuł w dzienniku 'Fakt', Centrum Informacyjne Sejmu z ubolewaniem stwierdza, że w publikacji znalazły się stwierdzenia nieścisłe i nieprecyzyjne" - czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji.

Centrum zaznacza, że decyzja Kancelarii Sejmu o głoszeniu przetargu na nowy system obsługi głosowań nie miała związku z głosowaniem z listopada 2019 r. ws. wyboru kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. Przypomnijmy, że o tym głosowaniu było wyjątkowo głośno. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zarządziła powtórkę głosowania. Chwilę wcześniej inna posłanka PiS ostrzegała: "Trzeba anulować, bo przegramy" .

"W rzeczywistości Kancelaria Sejmu, by unowocześnić system obsługi głosowań, starania podjęła w 2016 r. Niestety, wskutek problemów po stronie jednego z wykonawców, nie doszło do realizacji umowy. Skutkowało to w 2018 r. wypłatą z jego strony kwoty 2 000 000 zł tytułem odszkodowania. W związku z tym w 2019 r. Kancelaria Sejmu podjęła kolejną próbę zakupu budowy nowego systemu, zaś przetarg rozstrzygnięto w kwietniu 2020 r." - precyzuje CIS.