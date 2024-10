Nowy sposób Ukraińców na Rosję

Ich niszczenie przy pomocy drogich rakiet jest bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia. Do ochrony przed nimi Ukraińcy stworzyli mobilne grupy przeciwlotnicze – lekkie jednostki, wyposażone w samochody terenowe, uzbrojone w wielkokalibrowe karabiny maszynowe. Nawet te mające ponad sto lat .

Ukraińscy żołnierze chwalą sobie zwłaszcza podwójnie sprzężone karabiny maszynowe chłodzone wodą Maxim wz. 1910/33, które przez długi czas mogą prowadzić ogień ciągły. Jest to rozwiązanie opracowane w ZSRR dla pociągów pancernych i okrętów Czerwonej Floty w latach 30. XX wieku . Okazuje się, że dzięki swoim właściwościom, zasilaniem z taśmy amunicyjnej i możliwości prowadzenia długotrwałego ognia, pasują znakomicie.

Prócz rozwiązań znanych z czasów Wielkiej Wojny, Ukraińcy stosują najnowocześniejsze systemy antydronowe . O ile przechwytywanie niewielkich bezzałogowców, często wywodzących się z cywilnych rozwiązań, po obu stronach frontu dzięki nim nie stanowi większego problemu. Żołnierze używają specjalnych emiterów, które odcinają sygnał operatora i po przechwyceniu mogą być zmuszone do wylądowania i przejęte.

Tak działa np. litewski EDM4S SkyWiper, zwany przez Ukraińców "zabójcą orków". Ukraińskie Siły Zbrojne posiadają ponad setkę systemów tego typu. Wysyła on impuls elektromagnetyczny, który ma zasięg do 3 do 5 km. Im prostszy system neutralizuje, tym zasięg jest większy. Jednak likwidowanie większych, specjalistycznych statków powietrznych już nie jest tak proste.