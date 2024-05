Nowy sondaż Trump vs Biden. Duża różnica w poparciu

Słabsze wyniki Joe Bidena. "NYT" o powodach

"New York Times" zauważa, że słabsze wyniki Bidena w Arizonie, Georgii i Nevadzie wynikają ze spadku poparcia wśród grup wyborców, które przyczyniły się do jego zwycięstwa w tych stanach w 2020 roku. Chodzi tu o najmłodszych wyborców (w wieku 18-29 lat), Latynosów i Afroamerykanów. W tych dwóch pierwszych grupach obaj kandydaci mają mniej więcej to samo poparcie, podczas gdy cztery lata temu ci wyborcy zdecydowanie preferowali Bidena. Wśród wyborców czarnoskórych poziom poparcia dla Trumpa wynosi 20 proc., co byłoby najwyższym wynikiem dla kandydata Republikanów od lat 60.