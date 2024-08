Nowy sondaż. Polacy wybrali najlepszego premiera XXI wieku

W XXI wieku Polską rządziło dziewięciu premierów. Pierwszym był Jerzy Buzek, który - co prawda - swoje urzędowanie rozpoczął w 1997 roku, ale kierował rządem AWS-UW do października 2001 roku. Jego następcą był zaś Leszek Miller, kierujący rządem SLD-PSL od października 2001 roku do maja 2004 roku. Po nim tekę premiera przejął Marek Belka i pełnił funkcję premiera do października 2005 roku.