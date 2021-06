Nowy sondaż o Morawieckim. Polityk PiS radzi wziąć wyniki do serca

Jak wynika z najnowszego sondażu United Survey dla redakcji Wirtualnej Polski, ponad 80 proc. Polaków chciałoby, aby majątek małżonków najważniejszych osób w państwie był obowiązkowo jawny. Głos w tej sprawie zabrał gość programu "Newsroom WP", europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. - Nie wolno lekceważyć takiego sondażu i głosów opinii publicznej. Jeśli 8 na 10 Polaków twierdzi, że należy tak zrobić to powinniśmy wsłuchać się w ten głos - stwierdził. Europoseł przyznał, że rozumie jednak tych, "którzy przyszli do polityki jako ludzie majętni". - Ktoś, kto był prezesem banku czy biznesmenem przestaje mieć komfort dyskrecji. Pieniądze lubią ciszę, duże pieniądze lubią dużą ciszę, ale jeśli ktoś wchodzi do polityki to powinien się z tym liczyć - dodał. Odnosząc się do majątku rodziny Morawieckich przyznał, że jego zdaniem "premier Morawiecki jest osobą, która nie ma nic do ukrycia".