Nowy sondaż. Ekspert alarmuje: ogromna liczba rozczarowanych

Z najnowszego sondażu United Surveys dla WP wynika, że PiS cieszy się poparciem 31,6 proc. wyborców. Na Koalicję Obywatelską chce głosować 25,9 proc. badanych, na Polskę 2050 Szymona Hołowni -14 proc., na Lewicę - 9,5 proc., Konfederację - 5,1 proc., a na PSL - 4,8 proc. respondentów. Chęć udziału w wyborach zadeklarowało 52, 9 proc. ankietowanych. Politolog, prof. Sławomir Sowiński ocenił w programie "Newsroom" WP, że poziom deklarowanej frekwencji jest w tym badaniu "uderzający". Przypomniał, że to aż o około 10 proc. mniej niż wyniosła frekwencja z wyborów parlamentarnych w 2019 roku, kiedy do urn poszło 61,7 proc. uprawnionych. - To pokazuje, że około 1,5 mln wyborców jest rozczarowanych, czuje się nieprezentowanych, być może sfrustrowanych stanem obecnej sceny politycznej - mówił gość WP. - Niższa frekwencja, zniechęcenie wyborców do obecnej sytuacji politycznej i jednak spadek notowań PiS-u, pozwalają postawić tezę o dość głębokim impasie politycznym w jakim znalazło się Prawo i Sprawiedliwość - dodał prof. Sowiński.

