Nowy sondaż dla WP. "Ludzie mówią: nie chcemy tej władzy"

Z ostatniego sondażu dla WP wynika, że Polacy nie są zadowoleni z tego, jak rząd przygotował nas na kryzys energetyczny – komentował w programie "Tłit" Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Pytany o to, czy wyniki badania przełożą się na poparcie dla PiS, odparł: - Moim zdaniem już się przekładają. Dlatego, że sondaże to jedno, ale my jako Lewica od miesiąca jesteśmy w trasie. Sam odwiedziłem w ostatnim czasie 33 miejscowości. Ruszamy w kolejną trasę w najbliższy czwartek, zaczynamy od Tarnowa – powiedział Trela. – To poczucie chęci zmiany obywateli jest słyszalne na ulicach – dodał. – Ludzie mówią tak: PiS rządzi siedem lat i jest cholernie drogo. Jest drożyzna, jest inflacja, są wysokie raty kredytu, nie będziemy mieli czym napalić w piecu, a jak będziemy mieli np. gaz, to nie będziemy mieli z czego za ten gaz zapłacić. Prąd będzie droższy nie o 20, nie o 30 tylko o 150 procent – wymieniał. – Ludzie mówią: dość tego. Bo to nie jest tak, że PiS rządzi rok, dwa lata i nie był w stanie temu zapobiec. PiS rządzi już siedem lat i robi wszystko żeby nam z każdym rokiem było gorzej – podkreślał. – Ludzie zaczynają to przeliczać i mówią: ktoś nas tutaj naprawdę robi na lewo, ktoś nas robi w bambuko. Ludzie mówią: nie chcemy tej władzy – skwitował Tomasz Trela.