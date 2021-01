Nowy Rok 2021. Nielegalna impreza w Bretanii. 200 mandatów i starcia z policją

Ponad 2,5 tys. osób bawiło się na nielegalnym rave-party we francuskiej Bretanii. Policja z Lieuron przerwała imprezę. Doszło do starć z mundurowymi i podpalenia radiowozu. Mandatami ukarano ok. 200 osób.

Źródło: East News , Fot: JEAN-FRANCOIS MONIER, AFP