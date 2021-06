Nowy raport o pedofilii w Kościele. Ks. Isakowicz-Zalewski komentuje

Państwowa Komisja ds. pedofilii w najbliższy poniedziałek ma opublikować raport dotyczący wykorzystywania dzieci w Kościele w Polsce. Jak zauważają członkowie Komisji, najpilniejszym wyzwaniem jest brak realnej możliwości wpisu do rejestru przestępców seksualnych sprawców czynów przedawnionych. Głos w sprawie raportu w programie "Newsroom WP" zabrał ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. - Wysyłam do komisji państwowej te sprawy, które do mnie docierają, ale są też sprawy, że jest przedawnienie i Komisja nie może się tym zajmować - zaznaczył prezes Fundacji im. Brata Alberta. Jak dodał, grupa spraw "jest o wiele większa, niż kompetencje komisji państwowej". - Jest więcej molestowań. Dotyczy to ludzi między 15. a 18. rokiem życia, a także bezbronnych dorosłych - wyliczał duchowny. Więcej w materiale wideo.