Nowy punkt zapalny w relacji USA Rosja. "Grozi nową zimną wojną"

Szef wagnerowców wysyłał już wcześniej do afrykańskich krajów swoich najemników, by "wspierali autorytarnych władców, zwykle odpłatnie lub za licencje na wydobycie diamentów lub złota". - Wydarzenia w Czadzie sugerują, że jest on (Jewgienij Prigożyn - przyp. red.) gotowy obalić przywódców, którzy staną mu na drodze. Ta zmiana skłoniła USA do przyjęcia bardziej przyszłościowych środków, takich jak te stosowane w Ukrainie, które mają na celu "spowolnienie, ograniczenie i odwrócenie" rosyjskiej ekspansji w Afryce - podkreślił rozmówca amerykańskiego dziennika.