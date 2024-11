Nowy przedmiot w szkołach. "Szykowane są protesty rodziców"

- Tę wiedzę powinna przekazać szkoła, bo tej wiedzy nie przekaże dom. Jak ktoś chce przejść na edukację domową, to też ma taką możliwość. Ten przedmiot będzie obowiązkowy od klasy IV i VIII szkoły podstawowej i szkołach ponadpodstawowych. Wiedza będzie dostosowana do etapu rozwoju dziecka - powiedziała Łoboda.

Edukacja zdrowotna ma zastąpić nieobowiązkowe dotychczas wychowanie do życia w rodzinie (WDŻ). Projekt nowelizacji rozporządzenia MEN, dot. m.in. wprowadzenia do szkół nowego obowiązkowego przedmiotu, trafił do zaopiniowania przez ZNP. Związkowcy rozesłali go do swoich struktur. Poszczególne oceny już spływają. Na tej podstawie do 25 listopada sporządzona zostanie opinia.