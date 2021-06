Nowy pomysł Adama Niedzielskiego. Prof. Wojciech Maksymowicz alarmuje

W Podlaskiem z udziałem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku będzie testowana nowa reforma szpitali po przyjęciu ustawy w tej sprawie - poinformował minister Adam Niedzielski. Co na to prof. Wojciech Maksymowicz (Polska 2050 Szymona Hołowni)? - Bardzo mało wiemy na ten temat. To są bardzo wstępne przymiarki. Stosowanie tzw. pilotaży to wynik braku środków, żeby stosować coś, co jest dawno sprawdzone na świecie. Najważniejsze zagrożenie w tej chwili to ogromne parcie do centralizacji. To jest najbardziej niebezpieczne - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.