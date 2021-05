Nowy Polski Ład. Leszek Miller: Kaczyński chce pokazać, że Zjednoczona Prawica ma kłopoty za sobą

- Jarosław Kaczyński bardzo chce pokazać, że Zjednoczona Prawica ma kłopoty za sobą, że był taki moment, iż wydawało się, że to się wszystko rozsypie, ale to już jest poza nimi - mówił Leszek Miller w programie "Tłit", nawiązując do ogłoszenia Polskiego Ładu. - Kluczem było głosowanie ws. ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Ponieważ ratyfikacja została dokonana, nieoczekiwanie bardzo pomógł Włodzimierz Czarzasty ze swoją ekipą, to Kaczyński ustrzelił dwa zające jednym wystrzałem. Raz: pokazał Ziobrze, żeby się specjalnie nie puszył, dwa: że jest w stanie pozyskiwać nowych sojuszników. Ziobro otrzymał bardzo trudną lekcję i spokorniał - wyjaśnił były premier. Także Gowin, w ocenie Millera, "przekonał się, że lepiej dojechać do końca kadencji". - Po tym, co się stało w ostatnich tygodniach w Sejmie, Zjednoczona Prawica jest bliżej kolejnego zwycięstwa wyborczego niż była - stwierdził były premier.

Rozwiń