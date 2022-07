Nowy plan Putina na wojnę "po pauzie". Nasilają się ostrzały rakietowe

Jak napisali analitycy z amerykańskiego think thanku, Rosjanie prowadzą również ataki na ograniczoną skalę, by wybadać ewentualne słabości w ukraińskiej obronie. Rosyjskie wojsko przechodzi obecnie rzekomą "przerwę operacyjną" - nie oznacza to jednak, że ataki rakietowe na ukraińskie miasta ustały. Wręcz przeciwnie, w kluczowych dla okupantów regionach Ukrainy, ostrzał nasila się.