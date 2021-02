Nowy Ład. Adam Bielan uchylił rąbka tajemnicy

- To bardzo szczegółowy plan rządzenia. Jego kręgosłupem jest wielki plan inwestycyjny na ponad bilion złotych, składający się ze środków europejskich, ale również z wkładu własnego. To są zarówno inwestycje centralne, jak Centralny Port Komunikacyjny, związane z naszym bezpieczeństwem energetycznym - rozbudowa gazoportu, dokończenie sieci dróg, rozbudowa i modernizacja linii kolejowych, ale również tysiące inwestycji lokalnych - mówił o Nowym Ładzie europoseł PiS Adam Bielan w programie "Tłit". - Jest szereg rozwiązań z dziedziny prawa podatkowego, polityki mieszkaniowej, które będą zaskakujące. One do tej pory nie pojawiały się w mediach. Szczególnie kwestie dotyczące budownictwa są bardzo ważne - dodał. Dopytywany, czy chodzi o nowy rządowy program wsparcia dla młodych dotyczący mieszkań, odparł: "Mamy zakaz mówienia o tym w mediach. Od dawna staramy się ten problem rozwiązać. Cały czas myślimy o kolejnych rozwiązaniach". - Nic więcej powiedzieć w tej chwili nie mogę. Szczegóły będzie prezentować pan premier i nasi liderzy na konwencji, którą zorganizujemy w najbliższym czasie - podsumował Bielan.

