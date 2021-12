Nowy kryzys na granicy z Białorusią. By przetrwać, sprzedaje breloczki żołnierzom

"Murem za mundurem" ostatnią deską ratunku

- Próbuję ratować firmę, sprzedając szablony do ozdabiania okien sztucznym śniegiem i breloczki do kluczy z napisem "murem za polskim mundurem". Niewiele to daje. Sprzedałem dwa breloczki na Allegro i kilka sztuk w lokalnych sklepach - dodaje Mateusz Szczawiński.