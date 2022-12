Nowy kraj w NATO? Ponad połowa jest przeciw

Wojna w Ukrainie w znacznym stopniu zmieniła bezpieczeństwo Mołdawii. To jednak nie oznacza - jak w przypadku Finlandii i Szwecji - chęci przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ponad 58 proc. mieszkańców Mołdawii negatywnie ocenia możliwość przystąpienia ich kraju do NATO. Skąd ta niechęć? - Nigdy nie było w Mołdawii dużej chęci, aby wiązać się z NATO - powiedział w programie "Newsroom" WP Jakub Pieńkowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, wskazując na mołdawską konstytucję, gdzie wpisana jest zasada trwałej neutralności państwa. Jak mówił ekspert, lewica z Mołdawii podnosiła z kolei, że próby współdziałania z NATO narażą kraj na niebezpieczeństwo ze strony Rosji. - Podnoszono dość absurdalny powód, że skoro Mołdawia nie ma armii, to jest bezpieczna. Ukraińska inwazja na Ukrainę pokazała, że jest to właśnie myślenie absurdalne - stwierdził Jakub Pieńkowski. Więcej w materiale wideo, a najnowsze doniesienia dotyczące wojny w Ukrainie w serwisie WP Wiadomości.

