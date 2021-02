Nowy kandydat na RPO? Paweł Kukiz wymownie ocenił Piotra Ikonowicza

Politycy Lewicy wskazują na kandydata na RPO Piotra Ikonowicza - dziennikarza, społecznika oraz byłego posła z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej. Czy uda mu się przekonać PiS do swojej kandydatury? - Ja nie muszę ich przekonywać. Oni mnie bardzo cenią, ale zapytają się Jarosława Kaczyńskiego. To Jarosław Kaczyński rozstrzygnie - odparł w radiu RMF FM Ikonowicz. - Kochają go, nie tylko cenią, uwielbiają go. Z całą pewnością - stwierdził w programie "Newsroom" w WP poseł Paweł Kukiz. - PiS w ogóle uwielbia wszystkich lewicowców i ogromną estymą darzy każdego działacza lewicy - dodał. - Natomiast, czy to byłby dobry kandydat? Uważam, że nie. Rozmawiałem z Piotrem Ikonowiczem o ordynacji wyborczej kiedyś. On chyba nie do końca rozumie, że obecna partyjna ordynacja wyborcza jest sprzeczna z prawami obywatelskimi, z biernym prawem wyborczym każdego obywatela. Jeśli ktoś tego nie rozumie, to dla mnie z automatu nie może być rzecznikiem praw obywatelskich - ocenił lider Kukiz '15. - Jeżeli ktoś tego nie rozumie, nie rozumie wagi referendów, jak ważne są referenda w kwestii praw obywatelskich, jak ważny jest wybór sędziów pokoju bezpośrednio przez obywateli, ten się nie nadaje na rzecznika praw obywatelskich, po prostu - dodał Paweł Kukiz.

Rozwiń