Szczerski z nowym stanowiskiem w ONZ

- Cieszę się, że tematem przewodnim prac Komisji będzie właśnie solidarność. W Polsce zgadzamy się, że pojęcie to zasługuje na szczególne uznanie przez społeczność międzynarodową i przekucie go w praktyczne rozwiązana z korzyścią dla społeczeństw" - zaznaczył Szczerski w wystąpieniu do członków Komisji.