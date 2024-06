Nowy dzień wolny? "Zwrócimy się do premiera"

Zbigniew Janas, były opozycjonista z czasów PRL, mówił w programie "Newsroom" WP, że w środowisku "dawnej Solidarności" pojawiła się propozycja, by 4 czerwca - dzień, w którym przypada rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów w powojennej historii Polski, był w naszym kraju wolny od pracy. - Uważam, że obecna koalicja powinna o tym pomyśleć. Oczywiście my się zwrócimy do premiera - oświadczył Janas. - Mamy całą masę cierpiętnictwa, a mamy tak niewiele momentów radości. To jest grzech, jeśli się tego nie będzie obchodziło - podkreślił.