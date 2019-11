Nowy Dwór Mazowiecki. Kradzież figurki kotka z grobu 8-latka. Rodzina prosi o zwrot

Kacper i jego kot do ostatnich chwil byli nierozłączni. Gdy chory na raka 8-latek zmarł, rodzina postanowiła wykonać figurkę zwierzęcia, by postawić ją na grobie dziecka. Pod osłoną nocy ktoś jednak zabrał figurkę z mogiły. Kradzieżą są poruszeni zarówno najbliżsi chłopca, jak i mieszkańcy Nowego Dworu Mazowieckiego.

Jak podaje rmf24.pl powołując się na PAP, chłopiec przegrał długą i wyczerpującą walkę z guzem mózgu. Zmarł w wieku 8 lat 13 listopada. "Kacperek był naszym Aniołkiem na ziemi, który budził w ludziach to, co w nich dobre. Nigdy nie zapomnimy tego wspaniałego dziecka i mamy nadzieję, że teraz w radości może cieszyć się tym, że nic go już nie boli" - napisali bliscy w mediach społecznościowych.