5 raz zniszczono grób jej dziecka. Kobieta jest bezradna i prosi o pomoc

Na Facebooku pojawił się apel jednej z matek z Jędrzychowa. "Nie mam już sił. Komu przeszkadza grób dziecka?" - pisze kobieta.

- Dzisiaj dziadkowie Tosi 2 godz. zdzierali farbę pilnikami. Jak można tak postąpić? Nie dość, że córka tyle się wycierpiała, że miała pięć lat jak zmarła, to jeszcze coś takiego. Dla mnie grób to rzecz święta. Jak to zobaczyłam pierwszy raz to nie mogłam złapać oddechu. Stałam i płakałam - dodaje.