Nowy cel ataków. "Kaczyński był okłamywany przez sztab"

PiS coraz ostrzej atakuje Trzecią Drogę. To pokłosie sondaży, które wskazują, że obecność Trzeciej Drogi w nowym Sejmie odbiera PiS-owi szanse na utrzymanie władzy. - Spin-doktorzy PiS-u są w coraz większej panice - komentował w programie "Tłit" wicemarszałek Senatu Michał Kamiński z Trzeciej Drogi. W ostatnich dniach było widać ostrą wymianę zdań na między europosłami PiS Tomaszem Porębą i Adamem Bielanem. - Jestem przekonany, że Jarosław Kaczyński był okłamywany przez swoich sztabowców. Tomasz Poręba chyba zdał sobie sprawę, że tak się dzieje i dlatego zaatakował. To słowo wypowiedziane przez europosła PiS do człowieka, który formalnie członkiem PiS nie jest. Oni pudrowali Kaczyńskiemu rzeczywistość wmawiając mu, że afera wizowa nie zaszkodzi, że Trzecia Droga nie ma znaczenia i że ich taktyka atakowania Tuska wszystko załatwi. Ona nie zniszczyła ani Tuska ani PO, ale wielu ludzi, nawet tych, którzy nie lubią Tuska, jest zniesmaczonych. Dzisiaj ikonicznym wrogiem Kaczyńskiego jest Tusk, ale realnym wrogiem, który może pozbawić Kaczyńskiego władzy, jest Trzecia Droga, dlatego są w panice i nie wiedzą jak sobie poradzić - dodał polityk opozycji.

