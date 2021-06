Nowy ambasador USA w Polsce. Padło słynne nazwisko. Były szef MSZ rozradowany

Mark Brzeziński, syn słynnego Zbigniewa Brzezińskiego, zostanie nowym ambasadorem USA w Polsce? Takie pogłoski od dłuższego czasu pojawiają się w mediach, lecz na razie nie są oficjalnie potwierdzone. Czy to dobry kandydat? Na to pytanie odpowiedział w programie "Newsroom WP" były minister spraw zagranicznych RP. - Bardzo dobry oczywiście, z wielu powodów. Jest to zawodowy dyplomata, więc być może unikniemy jakiś problemów, które mieliśmy w przypadku takich nominatów politycznych. Będzie kierował się zasadami, konwencją wiedeńską, itd. - mówił Witold Waszczykowski. - Po drugie jest to syn sławnego Zbigniewa Brzezińskiego, więc z radością powitamy latorośl człowieka, który nam niezwykle pomógł w najnowszej historii Polski. Jak na razie nie mam żadnych uwag i przeciwwskazań. Jeżeli te plotki potwierdziłyby się - to bardzo dobrze - podsumował były szef MSZ.

