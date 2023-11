Nowość od Elona Muska. "Grok to najlepsze co istnieje"

Kontrolowana przez Elona Muska firma xAI uruchomiła chatbota o nazwie "Grok". Sztuczna inteligencja ma działać przy portalu społecznościowym X (dawniej Twitter). Na razie jest on dostępny tylko dla wybranych użytkowników - podaje BBC. "Pod pewnymi względami jest to najlepsze, co obecnie istnieje" - napisał Musk w serwisie X przed premierą. Miliarder chwalił się, że Grok "uwielbia sarkazm" i odpowiada na pytania z "dozą humoru".